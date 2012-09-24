Хорошковский говорит, что ЕС разберется с теми, кто не дает украинцам виз
Первый вице-премьер-министр Украины Валерий Хорошковский заявляет, что Европейская комиссия готовит претензии к странам-членам ЕС, которые несправедливо относятся к украинцам в визовых вопросах.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил сегодня журналистам после встречи с комиссаром ЕС по вопросам внутренних дел Сесилией Мальмстрем.
“Сегодня украинская власть предоставляет всю абсолютно информацию о несправедливом отношении разных стран ЕС к нашим гражданам относительно получения виз. Эта информация вся обобщается, и сегодня даже доходит до того, что будут готовиться определенные претензии со стороны Еврокомиссии к этим странам”, - сказал В.Хорошковский.
Он отметил, что Еврокомиссия может инициировать определенные санкции к странам, которые несправедливо относятся к украинцам, в том числе обращаться в Европейский суд.
“Для нас это было важно услышать, потому что мы хотим справедливого отношения к нашим гражданам, и задача правительства постоянно держать руку на пульсе в этом вопросе”, - отметил украинский первый вице-премьер.