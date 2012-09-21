Билборды Кличко заклеили рекламой Партии регионов

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Черкасской областной организации партии «УДАР»

По словам руководителя штаба по избирательному округу № 197 партии «УДАР» Дмитрия Лычко, рекламисты, которые переклеивали билборды, заявили, что это делается по указанию первого заместителя городского головы Золотоноши.

Начальник юридического отдела Черкасского областного избирательного штаба партии «УДАР» Назар Крупко отметил, что “произвол властей и Партии регионов в области набирает неслыханных оборотов. Во-первых, уничтожение предвыборной агитации является уголовным преступлением. Во-вторых, на плакатах, которыми заклеили рекламу партии «УДАР», не были указаны сведения о заказчике, ответственном за печать, и пр. Это также является нарушением избирательного законодательства”.

Как сообщили в пресс-службе “УДАРа”, по данным фактам уже составлены акты, которые будут переданы в избирательные комиссии и в суд.

Кроме этого, «УДАР» будет требовать возбуждения уголовного дела в связи с уничтожением политической рекламы при политической агитации.