Лишь 40% украинцев определились, за кого будут голосовать

Такое мнение руководитель Центра политического анализа "Пента" Владимир Фесенко высказал на пресс-конференции в УНИАН.

«За последние годы произошло разочарование в Ющенко, Тимошенко и в Януковиче. Поэтому сейчас тех, кто знает, за кого голосовать – меньше половины избирателей, около 40%», - сказал он.

При этом В.Фесенко отметил, что на выборах в 2006-2007 годах и на прошлых президентских выборах две трети избирателей еще до начала избирательной кампании знали, за кого будут голосовать.

Он допустил, что Партия регионов по результатам выборов в многомандатном округе может получить самую весомую поддержку, но не потому, что «регионалы», по словам В.Фесенко, «такие хорошие», а из-за снижения рейтингов оппозиции.

Также В.Фесенко убежден, что при нынешней ситуации Партия регионов может получить около половины депутатских мандатов в парламенте нового созыва за счет побед кандидатов в мажоритарных округах. «Восток и Юг – почти полностью», - добавил политолог.

При этом он спрогнозировал, что даже в некоторых западных областях Украины «регионалы» победят на выборах.

«Регионы», скорее всего, выигрывают эти выборы», - сказал В.Фесенко.

В то же время он выразил убеждение, что самой актуальной проблемой для партии власти будет признание выборов честными и демократическими. При этом, по мнению политолога, острейшие проблемы возникнут в мажоритарных округах, где победу кандидатам обеспечивают статус и связи.

Вместе с тем В.Фесенко считает, что Объединенная оппозиция «Батькивщина» должна поработать над повышением своего рейтинга. По его словам, оппозиционеры должны проанализировать эффективность своей избирательной рекламы, которая, очевидно, не срабатывает.

«Конечно, против Объединенной оппозиции работает то, что нет Тимошенко. Это снижает сразу на несколько процентов их рейтинг», - убежден политолог.

«Если будут сделаны определенные выводы, у Объединенной оппозиции есть еще шансы поконкурировать» - убежден В.Фесенко.

В то же время В.Фесенко заметил, что Коммунистическая партия Украины имеет стабильных избирателей.

Кроме того, политолог высказал мнение, ВО «Свобода» и партия «Украина – Вперед!» также имеют шансы преодолеть 5% избирательный барьер.

В свою очередь политолог Алексей Гарань высказал мнение, что прохождение партии «Украина – Вперед!» в Верховную Раду будет означать, что впервые за много лет в Украине сработал технологический проект.

Вместе с тем политолог Александр Палий высказал убеждение, что 99% украинцев не имеют реального представительства своих интересов во власти.