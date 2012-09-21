Бютовец утверждает, что не дрался с милиционером в Броварах

Об этом он рассказал в эфире «5 канала».

«На самом деле, никакого избиения не происходило. Мы сообщили о совершении нападения на меня во время моей встречи с избирателями. Я с утра прибыл в город Бровары, потому было очень много сведений о том, что происходили нападения постоянные на кандидатов от Объединенной оппозиции на мажоритарных округах, на наших активистов, на палатки наши, именно милицией», - отметил бютовец.

«К большому сожалению, долго мне не удалось пообщаться с избирателями, потому что я сам стал центром нападения. То есть, на моих глазах человек в милицейской одежде украл у меня небольшую такую ​​книжечку агитационную и попытался убежать с ней - это элементарная кража. Никакой драки не было - это интернет трансформировал мое сообщение о совершении нападения, т.е. драк никаких не происходило. Я догнал того милиционера, отобрал у него и представился, что я народный депутат, это моя собственность и после этого я вызвал милицию. К сожалению, милиция приехала не для того, чтобы взять у меня заявление о преступлении, о чем я сообщил по телефону, а для того, чтобы забрать этого милиционера и он убежал», - рассказал Бондарев.

«Что они сообщают - я не знаю. Если меня ограбили на улице, и попытались забрать у меня мой портфель, мои собственные вещи, а я сопротивлялся - это ограбление», - добавил он.