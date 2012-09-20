Историк сравнил нововведение ВР о клевете с «законом о 5 колосках»

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Центра исследований освободительного движения.

“Для свободы слова введение уголовных санкций за клевету в условиях выборочного правосудия будет иметь разрушительную силу. Введение наказания тюрьмой до 5 лет за клевету является тем последним шагом, который может окончательно убить свободное слово в стране. Санкции зацепят не только журналистов, но и историков, издателей – всех, кто работает с информацией”, – сказал В.Вятрович.

Он отметил, что в 30-е годы печально-известный “закон о 5 колосках”, а именно постановление ЦИК и СНК СССР «Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной (социалистической) собственности», под предлогом охраны государственного имущества дало репрессивному режиму “легитимное” основание репрессировать людей, которые пытались выжить в условиях искусственного голода-геноцида.

“Сегодня власть использует подобный инструмент – ставит труд журналистов в невозможные условия (цензура, давление на медиасобственников, отключение из эфира, «джинса» и закрытие интернет-сайтов), а за попытку вырваться – вводит уголовную ответственность”, – отметил В.Вятрович.

По мнению научного работника, который рассекретил и исследовал архивы КГБ, с принятием таких санкций при нынешней судебной системе говорить об информировании общественности и возможности отстаивания прав человека будет очень сложно.

В.Вятрович отметил: “То, что в начале каденции действующей власти много информации о прошлом вычеркнули из учебников истории, засвидетельствовало: правительству не нужно, чтобы граждане знали, к чему приводит злоупотребление властью. Так проще опять использовать старые репрессивные практики”.

Как напомнили в пресс-центре, Верховная Рада проголосовала в первом чтении за внесение изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы относительно ужесточения ответственности за посягательство на честь и достоинство человека. Согласно изменениям к законодательству, журналистов, а также других граждан, которые распространят информацию, которую кто-то расценит как посягательство на его честь и достоинство, ожидает наказание вплоть до ограничения свободы на срок от двух до пяти лет.