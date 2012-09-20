Если бы президента Украины избирали в следующее воскресенье (опрос СОЦИСа)

Если бы выборы Президента Украины состоялись в ближайшее воскресенье, кандидатуру действующего Президента Виктора Януковича поддержали бы 22,1% избирателей, вторую позицию занял бы лидер Партии «УДАР» Виталий Кличко, получив 11,9%, а экс-премьер-министр Украины, лидер Объединенной оппозиции «Батькивщина» Юлия Тимошенко заняла бы третье место с 10,9%.

Таковы переданные УНИАН результаты восемнадцатой волны мониторингового исследования «Украина и украинцы», которое проводил с 7 по 17 сентября Центр социальных и маркетинговых исследований «СОЦИС» совместно с Институтом политических и этнонациональных исследований им. И.Ф. Кураса НАН Украины.

Так, согласно результатам исследования, если бы выборы Президента Украины состоялись в ближайшее воскресенье, первая пятерка выглядела бы следующим образом: В.Янукович - 22,1%; В.Кличко - 11,9%; Ю.Тимошенко -10,9%; Петр Симоненко – 7,3%; Арсений Яценюк – 5,3%. В то же время, около трети избирателей заявили, что не знают, за какого кандидата отдали бы свой голос, и вообще, придут ли они на выборы.

***Исследование проводилось методом личного интервью по месту жительства респондентов. Метод отбора респондентов – квотная выборка (по признакам: возраст и пол). В целом было опрошено 2004 респондентов в возрасте старше 18 лет, выборка репрезентативна в целом для Украины по показателям возраста, пола и размера населенного пункта.