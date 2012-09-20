Порошенко понравилось быть министром

10:25, 20 сентября 2012
Политика
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Министр экономического развития и торговли Украины Петр Порошенко не исключает, что может остаться работать в правительстве после победы на парламентских выборах.

Порошенко не исключает, что может остаться работать в правительстве

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в интервью «КоммерсантЪ-Украина» (№145 (1635) от 20 сентября 2012 г.).

«Если моя программа возрождения национальной экономики найдет поддержку, будем обсуждать. Если нет – буду защищать ее в другом месте. Но в любом случае я буду действовать, опираясь на закон», - сказал П.Порошенко.

Как сообщал УНИАН, П.Порошенко баллотируется в народные депутаты по мажоритарному округу в Винницкой области.

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