Кандидата от оппозиции в Харькове облили зеленкой (фото)

Как сообщают центральный и областной сайты «Батькивщины», это произошло 19 сентября во время встречи А.Кирша с избирателями в поселке Жуковском Дзержинского района Харькова.

По словам помощника кандидата в депутаты, к людям подошли два молодых человека со стаканами одного из заведений быстрого питания и плеснули в А.Кирша зеленкой. После этого злоумышленники скрылись с места происшедшего.

Врачи, прибывшие на вызов, констатировали у потерпевшего повреждение роговицы глаз.

Помощник также отметил, что во время предыдущей встречи с избирателями все происходящее снимал на видео какой-то неизвестный.

В сообщении напоминают, что это не первый подобный случай – «защитника Юлии Тимошенко Сергея Власенко 4 раза обливали в Харькове зеленкой. Виновные до сих пор не наказаны».