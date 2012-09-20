Кандидата от оппозиции в Харькове облили зеленкой (фото)
В Харькове неизвестные облили кандидата в народные депутаты Украины по мажоритарному округу № 169 от Объединенной оппозиции «Батькивщина» Александра Кирша зеленкой.
Как сообщают центральный и областной сайты «Батькивщины», это произошло 19 сентября во время встречи А.Кирша с избирателями в поселке Жуковском Дзержинского района Харькова.
По словам помощника кандидата в депутаты, к людям подошли два молодых человека со стаканами одного из заведений быстрого питания и плеснули в А.Кирша зеленкой. После этого злоумышленники скрылись с места происшедшего.
Врачи, прибывшие на вызов, констатировали у потерпевшего повреждение роговицы глаз.
Помощник также отметил, что во время предыдущей встречи с избирателями все происходящее снимал на видео какой-то неизвестный.
В сообщении напоминают, что это не первый подобный случай – «защитника Юлии Тимошенко Сергея Власенко 4 раза обливали в Харькове зеленкой. Виновные до сих пор не наказаны».