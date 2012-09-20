Яценюк: власть спешит украсть все, что не успела

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на пресс-конференции в Одессе глава совета Объединенной оппозиции «Батькивщина» Арсений Яценюк.

А.Яценюк напомнил, что «во вторник провластное большинство в парламенте проголосовало закон, который является одним из ключевых в звене распродажи украинской земли.

«В течение минувшей сессии провластное большинство несколько раз пыталось отменить мораторий на продажу земли. Однако мы сделали все, чтобы этот мораторий остался», - заявил политик.

Но, по его словам, 6 сентября «закон о Земельном банке все-таки протянули в первом чтении».

А. Яценюк подчеркнул, что «фактически этот банк будет подконтрольным ближайшему окружению Президента Виктора Януковича. Причем у создателей банка одна цель – скупка земли за копейки и перепродажа ее за миллионы долларов иностранным бизнесменам".

Кроме того, по словам А.Яценюка, 18 сентября ВР в первом чтении приняла внесение изменений в Земельный кодекс Украины, которые разрешает иностранным гражданам и лицам без гражданства становится собственниками украинской земли».

«Такое впечатление, что перед выборами власть пытается принять через парламент все, что касается заполнения их кармана, и украсть все, что им еще не удалось украсть за последние 2,5 года», - подчеркнул А.Яценюк.

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Мы стали свидетелями того, заключил политик, что «сейчас управляемые из Администрации Президента кнопкодавы в парламенте готовы проголосовать за все, что угодно. Поэтому первым делом, которым займется Объединенная оппозиция, победив на выборах, будет закон об импичменте Президента. Вторым решением будет принятие закона Украины об отзыве народных депутатов, а так же введение криминальной ответственности за голосование чужими карточками».