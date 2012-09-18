Во Львове одиноким отцам выплатят по 200 грн

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, согласно распоряжению городского головы Львова, помощь получат 30 отцов, которые сами, без матерей, воспитывают детей и находятся на учете в управлении социальной защиты Львовского горсовета как получатели социальной помощи, а также 5 отцов детей, матери которых уклоняются от уплаты алиментов. В целом помощь получат 35 отцов - по 200 грн. каждый. На эти потребности из бюджета города выделено 7 тыс. грн.

«Дети – это самое дорогое, что у нас есть, это наше будущее. Следовательно, мы хотели отметить отцов, которые, в силу жизненных обстоятельств, вынуждены самостоятельно «ставить на ноги» собственных детей, обеспечивать им достойную жизни и воспитание», - отметила в комментарии УНИАН заместитель начальника Управления социальной защиты Львовского городского совета Наталия Кузяк.

Справка УНИАН. День отца в Украине отмечают в третье воскресенье сентября. С предложением введения этого дня в Украине выступили представители МОО «Международный Центр Отцовства», начав в октябре 2006 года Общественную инициативу «День Отца». В рамках этой инициативы были собраны 10 000 подписей от граждан под письмом к Президенту Украины с предложением отмечать День Отца на государственном уровне.