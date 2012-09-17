Власенко: Тимошенко не имеет отношения к изъятым при обыске лекарствам

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге перед харьковской больницей заявил защитник Ю.Тимошенко, народный депутат Сергей Власенко.

По его информации, изъятые лекарства принадлежали врачам этого медицинского заведения, такие лекарства принимает Ю.Тимошенко во время процедур.

«Лекарства были изъяты у врачей, у медицинского персонала, то есть Юлия Владимировна к этим лекарствам не имеет никакого отношения», - сказал С.Власенко.

Защитник отметил, что у Ю.Тимошенко, кроме двух радиационных дозиметров, ничего больше не было изъято.

Более того, по словам С.Власенко, Ю.Тимошенко сама перед началом обыска отдала эти дозиметры работникам пенитенциарной службы.

«Этот обыск происходил в лучших традициях 37-го года, все было перевернуто, ничего не было найдено. Лишь два дозиметра Юлия Владимировна передала непосредственно в руки сотруднику пенитенциарной службы, невзирая на это, они указывали, что якобы нашли их в каких-то тайниках. При этом каких-то других предметов не было найдено», - отметил С.Власенко.

Он заметил, что Ю.Тимошенко подала официальное заявление с просьбой разрешить ей использовать радиационные дозиметры для того, чтобы измерять в палате уровень радиации.

С.Власенко отметил, что радиационные дозиметры не входят в перечень запрещенных для использования заключенными предметов.

Защитник также отметил, что в соответствии с действующим законодательством, пенитенциарная служба не имеет права проводить обыски в медицинских заведениях. «В соответствии с действующим законодательством, администрация пенитенциарной системы имеет право проводить обыски лишь на территории колонии, то есть никаких обысков в медицинских учреждениях, согласно действующему законодательству, проводить нельзя», - сказал С.Власенко.

Как сообщал УНИАН, 13 сентября Государственная пенитенциарная служба заявила, что обнаружила в палате ЦКБ «Укрзализныци» в Харькове, где содержится Ю.Тимошенко и ее сокамерница, «тайник».

Тайник, замаскированный под обычную книгу (Уголовно-процессуальный кодекс Украины), был обнаружен во время проведения планового осмотра помещения и личных вещей.

В этом тайнике, а также в прикроватной тумбочке хранились запрещенные для обращения предметы (технические устройства).

Кроме этого, по данным ГПтС, в личных вещах Ю.Тимошенко были обнаружены и изъяты лекарства неустановленного происхождения.

В свою очередь, экс-премьер заявила, что конфискованные у нее дозиметры четыре раза показывали существенное превышение норм радиационного фона в больничной палате.