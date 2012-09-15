Чернигов отметит День своего основания и освобождения

Об этом сообщил начальник управления культуры городского совета Олег Васюта.

По его словам, 21 сентября общественность Чернигова будет также отмечать 69-ю годовщину освобождения города от фашистских захватчиков. По этому случаю в областном центре Черниговской пройдет церемония возложения цветов к братской могиле в сквере Попудренко, военный парад на Красной площади, торжественное шествие и митинг на Мемориале Славы.

"В этом году впервые во время торжеств будет использовано красное знамя, установленное в помещении областного совета в день освобождения 21 сентября 1943 года", - отметил О.Васюта. Он уточнил, что полотнище флага хранится в историческом музее имени В.Тарновского. Чтобы флаг не повредили, его представят общественности под стеклом. Также во время торжеств будут представлены штандарты всех 11 военных частей, которые освобождали Чернигов.

22 сентября на Красной площади состоится театрализованное молодежно-спортивное действо, во время которого организаторы праздника обещают массовое исполнение гопака и вальса. На Аллее Героев будет работать выставка-ярмарка местных предприятий, а также мастеров народно-декоративного искусства. Пчеловоды, которые согласились принять участие в выставке, пообещали представить на дегустацию черниговцам и гостям города 1320 кг меда - столько, сколько лет исполнилось городу над Десной.

Завершится празднование фейерверком.