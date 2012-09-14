Более миллиона россиян считают украинский язык родным

Как сообщает РИА «Новости», об этом заявил глава Министерства образования и науки РФ Дмитрий Ливанов.

«Мы отмечаем в России большой интерес к изучению украинского языка, более миллиона российских граждан считают украинский язык родным, а в Украине есть интерес к русскому языку», - отметил в ходе подписания меморандума о взаимопонимании между Минобрнауки РФ и Министерством образования и науки, молодежи и спорта Украины.

По словам Д.Ливанова, в России есть запрос со стороны родителей о создании большего количества школ, где украинский будет языком обучения. При этом украинский «Проминвестбанк» готов взять на себя материально-техническое обеспечение финансирования гимназий, подбор кадров и вопросы текущей деятельности.

Дни науки и образования Российской Федерации в Украине проходят с 13-14 сентября в Киеве.

В 2011 году в Москве прошли Дни образования и науки Украины в РФ.

Инициатива проведения перекрёстных мероприятий принадлежит подкомитету по вопросам гуманитарного сотрудничества Российско-Украинской межгосударственной комиссии.