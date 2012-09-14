Луценко думает, что все самое интересное в его жизни только начинается

«Карьеру политика я еще не завершил. Наоборот, после двух судимостей в нашей стране все самое интересное только начинается, поэтому с мемуарами пока подождем. Сразу после выборов я начну работать над созданием широкой надпартийной организации демократических избирателей «За нового президента». Сейчас связываюсь с единомышленниками, готовим алгоритм действий», - отметил он в интервью журналу Фокус.

Напомним, 27 февраля 2012 года Печерский районный суд Киева признал Юрия Луценко виновным в совершении ряда должностных преступлений и приговорил его к четырем годам лишения свободы с конфискацией имущества.

3 июля Европейский суд по правам человека признал незаконным арест экс-министра внутренних дел Юрия Луценко — он был произведен с нарушением статьи 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (право на свободу и личную неприкосновенность). Кроме того, Европейский суд признал нарушение статьи 18 Конвенции по правам человека в деле Луценко. Фактически это означает, что экс-министр признан политическим заключенным.