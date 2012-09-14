В Киеве состоится панихида по погибшим журналистам

16 сентября, в день исчезновения Георгия Гонгадзе, в Свято-Владимирском кафедральном соборе Киева (бульвар Тараса Шевченко, 20) состоится панихида в память о журналистах, погибшим за свою профессиональную деятельность.

Начало панихиды в 12.00. Об этом сообщает пресс-служба Независимого медиа-профсоюза Украины. В 19.30 на Майдане Незалежности начнется вечер памяти Георгия Гонгадзе. Журналисты зажгут свечи и минутой молчания почтят память погибших коллег. За годы независимости в Украине погибли 64 журналиста.

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