Депутаты: закон о мирных собраниях вообще не нужно расматривать

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение на пресс-конференции высказал народный депутат от Коммунистической партии Украины Евгений Царьков.

Он выразил убеждение, что власть активизировала принятие закона «О порядке организации и проведения мирных мероприятий», чтобы ограничить действия оппозиции и быть готовой к акциям протеста после объявления результатов будущих парламентских выборов, которые, прогнозирует Е.Царьков, будут сфальсифицированы.

Он считает, что законопроект о мирных мероприятиях вообще не нужно рассматривать, потому что этот вопрос регулируется Указом Президиума Верховной Рады СССР «О порядке организации и проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций в СССР».

Е.Царьков высказал убеждение, что оба зарегистрированных в парламенте законопроекта - «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно свободы мирных собраний» народного депутата от Партии регионов Юрия Мирошниченко и законопроекте № 2450 «О порядке организации и проведения мирных мероприятий», который подготовлен ко второму чтению, - не отвечают демократическим принципам.

«Если сегодня запретить мирные акции, то однозначно начнутся не мирные», - убежден Е.Царьков.

Он высказал предположение, что будущие «сфальсифицированные выборы» спровоцируют масштабные протесты на Майдане Незалежности.

С ним согласился народный депутат от фракции “БЮТ-Батькивщина” Владимир Бондаренко. По его убеждению, законопроект о порядке организации и проведения мирных мероприятий вообще необходимо снять с рассмотрения Верховной Рады или же существенно его смягчить, в частности, относительно сроков, в которые нужно сообщить органы власти о намерении провести массовое мероприятие.

В свою очередь, народный депутат от Партии регионов Валерий Бондик отметил, что в настоящее время такой законопроект не нужен, однако в целом очень необходим Украине.

Отвечая на вопросы, примет ли Верховная Рада законопроект о мирных собраниях еще до парламентских выборов, В.Бондик заметил: «Если мы его подготовим ко второму чтению, он будет принят».

По теме: Эксперт: Законопроект ПР о мирных собраниях - точная копия закона России

Как сообщал УНИАН, проектом закона «О порядке организации и проведения мирных мероприятий» (№2450), который подготовлен к повторному второму чтению, предлагается обязать организатора мирных собраний в письменном виде сообщать органы власти о проведении мероприятия не позже чем за два рабочих дни до его начала.

6 сентября Верховная Рада отложила на следующую пленарную неделю рассмотрение во втором чтении проекта закона о порядке организации и проведения мирных мероприятий.

В тот же день парламент отказался принять законопроект Ю.Мирошниченко о свободе мирных собраний.

Как заявил председатель фракции Партии регионов Александр Ефремов, оба документа должны быть приняты в целом одновременно.