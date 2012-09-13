Тюремщики: в колонии Луценко сломался телефон

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины, «в последнее время в СМИ распространяются комментарии относительно препятствования со стороны администрации Менской исправительной колонии (№91) общению заключенного Ю.Луценко с адвокатами из-за наличия специально установленного стекла в переговорной кабинке комнат для краткосрочных свиданий учреждения».

С целью объективного информирования общества по существу этого вопроса Государственная пенитенциарная служба Украины сообщает, что предоставленная в СМИ информация не отвечает действительности.

В связи с этим пресс-служба ведомства разъясняет, что, в соответствии с дополнением 7 «Правил внутреннего распорядка учреждений исполнения наказаний», в комнате для проведения краткосрочных свиданий предусматривается установка кабин, которые разделены между собой от пола и потолка стеклянными перегородками. В кабинах должно быть вмонтировано переговорное устройство (динамик или переговорная трубка). Данные правила оборудования комнат для краткосрочных свиданий являются едиными для всех исправительных колоний, а правила проведения свиданий распространяются на все без исключения осужденных.

Кроме того, ГПтС Украины отмечает, что, согласно требованиями Уголовно-исполнительного кодекса Украины и Правил внутреннего распорядка учреждений исполнения наказаний, осужденные в исправительных колониях не ограничиваются в количестве проведения телефонных разговоров. С этой целью в дежурной части учреждения установлены 3 таксофона.

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Однако, учитывая постоянные пожелания самих осужденных на осуществление телефонных звонков, администрацией учреждения утверждается график проведения таких разговоров, который должен отвечать распорядку дня учреждения и обеспечить право на осуществление телефонных звонков максимальному количеству желающих.

Отдельно ГПтС информирует, что в последнее время администрацией Менской исправительной колонии (№91) все чаще фиксировались случаи сбоев в работе установленных в учреждении таксофонов. «Эти сбои были не по вине администрации колонии. В связи с этим, для обеспечения постоянной работы таксофонов руководство исправительного заведения обратилось в региональный орган «Укртелекома» для проведения соответствующих ремонтно-профилактических мероприятий», - сообщает пресс-служба ГПтС.

Согласно ответу специалистов «Укртелекома», запланированные работы должны быть завершены на протяжении сентября т.г. «Об этом проинформированы осужденные. По этому поводу жалоб от самих осужденных не поступало», - отметили в ГПтС.

Как сообщал УНИАН, 7 сентября жена Ю.Луценко Ирина Луценко заявила, что работники Менской исправительной колонии нарушают право ее мужа на частную жизнь.

И.Луценко заметила, что со времени перевода ее мужа из СИЗО в колонию она имела с ним лишь три свидания. И.Луценко добавила, что раз в месяц ее муж имеет право встречаться с родственниками и депутатами, ежедневно - с адвокатами и раз в квартал – на долгосрочную встречу с семьей. Кроме того, он имеет право ежедневно час разговаривать по телефону. И.Луценко заметила, что правилами не установлен запрещение для заключенных на обсуждение во время телефонных разговоров общественно-политических проблем, но фактически оно действует.

Она также сообщила, что в последний раз ее встреча и встреча адвоката Игоря Фомина с Ю.Луценко происходило через стекло, хотя ранее стеклянную перегородку открывали.

«Когда они увидели, что я привожу ему распечатки из интернета, газеты не «Сегодня» и «Аргументы и факты», а серьезные издания «Зеркало недели», «Корреспондент», «Фокус», то они сказали, что не могут открыть это стеклянное окно», - прибавила жена экс-министра.

12 сентября И.Луценко заявила, что вчера сотрудники Менской исправительной колонии препятствовали ее мужу в общении по телефону с семьей. По словам И.Луценко, экс-министр вчера 25 раз пытался связаться по телефону с ней, со своим братом, с сыном, однако ни разу ему это не удалось.