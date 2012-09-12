Оппозиция опубликовала письмо сокамерницы Тимошенко с жалобами на давление

Об этом сегодня на пресс-конференции заявил защитник Юлии Тимошенко Сергей Власенко, передает корреспондент УНИАН.

С.Власенко продемонстрировал и зачитал некоторые отрывки письма на 9 страницах, каждая из которых подписана, который Ю.Абаплова по собственной инициативе написала ему лично.

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В письме отмечается, что Ю.Абаплова написала настоящий документ с целью защитить себя и свою сокамерницу Ю.Тимошенко. «В последнее время начинается активный процесс дискредитации Ю.Тимошенко. Все это время, которое я находилась в камере с Юлией Тимошенко, я общалась с начальником оперативного отдела Качановской исправительной колонии Щербак Владимиром Викторовичем, который в свою очередь передавал эту информацию. своему руководителю в городе Киеве. Начальника зовут Игорь Сергеевич, а фамилия мне не известна», - цитировал С.Власенко письмо. В частности, как утверждает Ю.Абаплова, их интересовала вся информация в отношении Ю.Тимошенко – что она ест, занимается ли спортом, кто ей пишет, кто должен приехать, ее партийная работа. Согласно письму, 24 марта во время прогулки В.Щербак сообщил Ю.Абапловой, что она должна встретиться с журналистами и дать интервью относительно Ю.Тимошенко. «Я должна рассказать журналистам, какая Тимошенко плохая, и что она живет в идеальных условиях, что для нее все делают, а она всех использует. Но я знаю, что это не так. Если цель была по максимуму осложнить жизнь Тимошенко, то в последнее время это сводится к тому, что она не должна живой выйти из колонии. Они издеваются над ней как хотят», - говорится в письме Ю.Абапловой. Кроме того, она отметила, что вся информация «докладывается лично Генеральному прокурору Украины».

Защитник отметил, что не может зачитать все письмо, поскольку оно касается и других людей. Защитник также выразил обеспокоенность за жизнь Ю.Абапловой. «К сожалению, я должен от Юлии Абапловой это опубликовать, но настоящий документ касается и других людей, которые там упомянуты», - сказал С.Власенко, пообещав, что некоторые отрывки письме сегодня будут опубликованы на сайте оппозиции.