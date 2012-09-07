Оппозиция: ВАСУ хочет уничтожить заявления тысяч украинцев

В Объединенной оппозиции "Батькивщина" заявляют, что работники Высшего административного суда Украины планируют уничтожить заявления сотен тысяч украинцев, которые в рамках акции "Украина против Януковича" поставили свои подписи против действий Президента Украины.

Как сообщает пресс-служба ВО "Батькивщина", по имеющимся данным у представителей оппозиции, сотрудники ВАСУ получили приказ уничтожить заявления сотен тысяч украинцев, которые присоединились к судебному иску Арсения Яценюка к Президенту Украины Виктору Януковичу.

"Суд любым способом пытается отстраниться от рассмотрения этого дела. Объединенная оппозиция заявляет, что по закону за повреждение процессуальных документов предусмотрена ответственность – вплоть до уголовной", - говорится в сообщении. При этом представители Объединенной оппозиции обращаются к работникам ВАСУ с призывом воздержаться от противозаконных действий, которые нарушают права и свободы сотен тысяч украинцев.

Объединенная оппозиция напоминает, что все заявления граждан о присоединении к иску в качестве третьего лица подавались в ВАСУ с соответствующим описанием. "Работники ВАСУ получили заявления и перенесли их в канцелярию суда. Соответствующая видеозапись есть в распоряжении пресс-службы Объединенной оппозиции «Батькивщина».

Как сообщал УНИАН, сегодня ВАСУ возвратил председателю совета Объединенной оппозиции А.Яценюку его иск относительно признания противоправными действий Президента Украины В.Януковича, а также призвал людей, которые привезли более 200 коробок с подписями граждан против действующего Президента, убрать их из помещения суда, поскольку никакие сопроводительные документы к предоставленным коробкам с заявлениями или описанием содержания коробок не предоставлялись, и с юридической точки зрения Высший административный суд Украины не может взять на себя ответственность за сохранность коробок с заявлениями, поскольку официально эти документы не были ни приобщены к делу, ни даже зарегистрированы канцелярией суда.