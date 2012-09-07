Вышла книга об одном из первых руководителей украинской разведки

По словам автора книги Виктора Смелова, выбор даты презентации не случаен - книга представлена накануне двадцатилетия образования украинской разведки, а Игорь Петрович Смешко - один из создателей разведки и возглавлял Службу безопасности Украины.

В.Смелов отметил, что книга описывает этот этап жизненного пути генерал-полковника, доктора технических наук, руководителя украинской разведки и руководителя украинского разведсообщества, а также Службы безопасности Украины. «Эта книга - не только биография руководителя, она открывает страницы развития украинских спецслужб», - отметил автор.

По словам автора, И.Смешко был участником многих важных для Украины событий и процессов. В частности, создания и развития специальных служб Украины, налаживания взаимоотношений между различными спецслужбами, которые «не всегда были простыми и гладкими. Его точка зрения и позиция оказывали определяющее влияние на ход событий и процессов».

Бывший заместитель генерального прокурора Украины Николай Обиход на презентации заявил, что «надежды читателей на интересную и содержательную книгу будут оправданы. В книге как рентгеном просвечена вся жизнь Игоря Смешко. Вокруг известного человека всегда много мифов, на людей, имеющих и проповедующих идеи, льют грязь. На Смешко, как руководителя организации «Сила и честь» выливалось много грязи, а в книге - жизнь, воссозданная в документах и рассказах людей, которые были вместе с ним».

По словам Н.Обихода, в начале 90-х годов, когда Украина переживала переломные времена после развала Союза и создания независимого украинского государства, «нашу разведку возглавил системный человек, аналитик с высочайшими моральными качествами. Именно он начал создавать новые спецслужбы. Он много сделал на посту начальника военной разведки». По мнению бывшего заместителя генпрокурора, в кадровом составе спецслужб за последние годы «произошли печальные изменения. Я могу напомнить ситуацию с одним из руководителей спецслужб Андреем Кислинским, который даже высшего образования не имел. О чем можно говорить, как служба может защищать и контролировать то, что происходит в стране, если допускает в руководство таких людей?».

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Он отметил, что «в книге представлена та жестокая борьба за разные модели построения государства. Среди разных заслуг хочу вспомнить, что сложный период Оранжевой революции был пройден мирно благодаря позиции СБУ. Именно тогда Украина могла пойти по пути югославского варианта. И огромная заслуга Игоря Петровича в том, что этого не случилось».

По мнению писателя Юрия Щербака, «эта книга - образец аналитической работы. Она хорошо скомпонована и являет собой образец документалистики и аналитики. Я не принадлежал к разведке но как националист-державник всегда придавал огромное значение развитию разведки и контрразведки. Игорь Петрович - выдающаяся личность. Он технократ, который не заканчивал школу КГБ. Он сознательно пошел в эту сферу в период становления государственности. И его вклад в ее становление огромен».