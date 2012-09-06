ВАСУ признал законным отказ суда приостановить печать бюллетеней

Высший административный суд Украины признал законным отказ Киевского апелляционного административного суда представителям оппозиции относительно приостановки печати избирательных бюллетеней до рассмотрения по существу жалобы на действия ЦИК относительно не включения в них фамилий Юлии Тимошенко и Юрия Луценко.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее определение огласил сегодня председательствующий в коллегии ВАСУ Юрий Рецебуринский.

Как отмечается в решении суда, «суд первой инстанции правомерно провел рассмотрение жалобы, руководствуясь нормами права. Таким образом, коллегия судей приходит к заключению: жалобу политической партии ВО «Батькивщина» оставить без удовлетворения. Постановление Киевского апелляционного административного суда от 3 сентября 2012 года оставить без изменений. Постановление вступает в силу с момента оглашения и обжалованию не подлежит».

Сейчас в судебном заседании объявлен перерыв до 14.00. После чего суд продолжит рассмотрение второй части жалобы, которая касается неправомерности исключения из списка Объединенной оппозиции и не внесения в избирательный бюллетень фамилий Ю.Тимошенко и Ю.Луценко.

Как сообщал УНИАН, 29 августа ЦИК утвердила текст и форму избирательного бюллетеня для голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе на парламентских выборах.

В избирательном бюллетене будут указаны фамилии и имена первых пяти кандидатов в депутаты, выдвинутых на партийных съездах.

Ю.Тимошенко по решению предвыборного съезда возглавила партийный список "Батькивщины", а Ю.Луценко в этом списке занял пятое место. В то же время ЦИК отказал им в регистрации кандидатами в народные депутаты из-за судимости.

Заместитель председателя ЦИК Андрей Магера заявил, что в тексте избирательного бюллетеня в общегосударственном многомандатном избирательном округе не будет фамилий Ю.Тимошенко и Ю.Луценко, поскольку они не зарегистрированы кандидатами в народные депутаты.

Киевский апелляционный административный суд 3 сентября отказался удовлетворить иск Объединенной оппозиции «Батькивщина» о включении фамилий экс-премьер-министра Ю.Тимошенко и экс-министра внутренних дел Ю.Луценко в избирательный бюллетень на парламентские выборы.