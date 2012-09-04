ЦИК: руководство избиркомов можно менять до самых выборов

Об этом говорится в обнародованном на официальном сайте Центральной избирательной комиссии разъяснении относительно порядка внесения изменений в состав окружных и участковых избирательных комиссий, образованных для проведения парламентских выборов 28 октября.

"В случае, если председатель, заместитель председателя или секретарь избирательной комиссии систематически не выполняет возложенные на него обязанности, соответствующая избирательная комиссия может обратиться к избирательной комиссии, которая ее образовала, с мотивированным представлением о его замене, если за это проголосовали не менее двух третей членов состава комиссии", - говорится в постановлении ЦИК.

В соответствии с разъяснениями, такое представление должно вноситься за подписью председателя, заместителя председателя избирательной комиссии или председательствующего на соответствующем заседании избирательной комиссии и должно быть засвидетельствовано печатью этой комиссии. "К представлению прилагаются не менее двух решений избирательной комиссии о не выполнении председателем, заместителем председателя или секретарем этой комиссии возложенных на него обязанностей, а также выписки из протокола заседания избирательной комиссии, на котором рассматривался вопрос о внесении такого представления", - разъясняет ЦИК. Центральная избирательная комиссия уточняет, что заявление или представление подлежат обязательному рассмотрению избирательной комиссией, которая образовала соответствующую избирательную комиссию, не позднее чем на третий день со дня поступления такого заявления или представления, но не позднее последнего дня перед днем голосования.

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При этом решение о замене председателя, заместителя председателя, секретаря избирательной комиссии не влечет за собой прекращения полномочий этих лиц как членов соответствующей избирательной комиссии. "На должность председателя, заместителя председателя, секретаря избирательной комиссии соответствующая избирательная комиссия высшего уровня назначает другое лицо из состава этой избирательной комиссии. При этом должны быть соблюдены требования Закона относительно назначения председателя, заместителя председателя и секретаря от разных субъектов представления", - отмечается в документе.

"Лицо, включенное в состав окружной или участковой избирательной комиссии обычного или специального избирательного участка по представлению председателя избирательной комиссии высшего уровня, а в состав участковой избирательной комиссии заграничного избирательного участка – по представлению Министерства иностранных дел Украины, не может быть назначено на руководящую должность в избирательной комиссии, кроме случаев отсутствия кандидатур на такую должность от других субъектов представления", - разъясняет ЦИК.

Кроме того, основанием для смены руководства избиркомов может быть собственноручно написанные заявления о сложении полномочий председателя, заместителя председателя или секретаря избирательной комиссии без прекращения членства в комиссии. В таком случае, лицо продолжает выполнять свои обязанности до момента принятия соответствующей избирательной комиссией, которая образовала эту избирательную комиссию, решения о его замене и назначении в установленном порядке нового председателя, заместителя председателя, секретаря избирательной комиссии.