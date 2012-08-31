Тюремщики говорят, что Тимошенко запугивает их угрозами «наставить себе синяков»
19:33, 31 августа 2012Политика
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Представители ГПтС заявляют, что во время вчерашнего свидания с дочерью, Юлия Тимошенко якобы угрожала "наставить себе синяков и показать их СМИ".
Тимошенко "запугивает" тюремщиков
Об этом сообщает пресс-служба ГПтС.
"После очередной просьбы работников ГПтС оставить охраняемую зону, Е.Тимошенко начала фактически угрожать сотрудникам пенитенциарной службы, требовала назвать свои фамилии, якобы для публикации информации о них в СМИ, вести себя агрессивно.
В это же время от самой Ю.Тимошенко прозвучала угроза, что она «наставит себе на руках синяков и покажет их прессе», что также стало одной из причин осуществления видеофиксации событий", - заявила ГПтС в распространенном сообщении.
Как лишенная технических средств Тимошенко "планировала" продемонстрировать СМИ свои "синяки" в сообщении не уточняется.
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