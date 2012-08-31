Тюремщики говорят, что Тимошенко запугивает их угрозами «наставить себе синяков»

Об этом сообщает пресс-служба ГПтС.

"После очередной просьбы работников ГПтС оставить охраняемую зону, Е.Тимошенко начала фактически угрожать сотрудникам пенитенциарной службы, требовала назвать свои фамилии, якобы для публикации информации о них в СМИ, вести себя агрессивно.

В это же время от самой Ю.Тимошенко прозвучала угроза, что она «наставит себе на руках синяков и покажет их прессе», что также стало одной из причин осуществления видеофиксации событий", - заявила ГПтС в распространенном сообщении.

Как лишенная технических средств Тимошенко "планировала" продемонстрировать СМИ свои "синяки" в сообщении не уточняется.