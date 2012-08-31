Мэр Малина заверяет, что завтра TBi снова включат

Как сообщили УНИАН в пресс-службе М.Томенко, эту информацию ему сообщили жители Малина во время его пребывания в Житомирской области.

По словам граждан, “отключение не имеет никакого отношения к коммерческой деятельности организации, которая вела ретрансляцию, поскольку речь идет о коммунальном предприятии, которое образовано и финансируется районной властью".

По мнению М.Томенко, “власть поставила себе за цель ликвидировать единственный объективный независимый канал в Украине. Он добавил, что пример Малина очень четко демонстрирует, что этим занимается непосредственно власть, несмотря на ее регулярные заявления, что она к этому не имеет никакого отношения.

В то же время, по сообщению пресс-службы, Н.Томенко добавил, что возможность возобновления трансляции канала «ТВі» зависит и от самих жителей, которые должны были бы активно требовать от местной власти повернуть вещание канала, который смотрит большое количество людей в Житомирской области.

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В то же время, как рассказал корреспонденту УНИАН Малинский городской председатель Сергей Стельмах, отключение канала «ТВі» состоялось исключительно по техническим причинам на два дня - вчера и сегодня, а завтра этот канал уже будет транслироваться, как и раньше.

"Сегодня утром я также получил соответствующее заявление от оппозиции о том, что канал «ТВі» отключает власть. По этому поводу я вызвал руководителя нашего малинского городского телевидения, которое осуществляет ретрансляцию указанного канала, и попросил объяснений. Выяснилось, что никакой политики здесь нет, канал отключили исключительно по техническим причинам, завтра трансляцию его возобновят", - сказал мэр Малина.