Азаров: Судьба соглашения об ассоциации - в руках Евросоюза
13:40, 27 августа 2012Политика
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Премьер-министр Николай Азаров уверен, что дальнейшая судьба Соглашения об ассоциации Украины и Европейского Союза, включающая и создание зоны свободной торговли, на данном этапе находится в руках ЕС.
Николай Азаров провел брифинг
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге после открытия завода металлоконструкций «Стальтех» в Броварах Киевской области.
По словам Н,Азарова, текст соглашения парафирован и фактически готов к подписанию.
«Соглашение парафировано. А что означает парафирование? Что оно готово, выверена каждая страница соглашения. Теперь дело за Европейским Союзом. Вопрос не ко мне, а к Евросоюзу, когда ЕС собирается провести процедуру ратификации этого соглашения», - сказал Н.Азаров.
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