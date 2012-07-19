В ЕС парафировали соглашение о зоне свободной торговли с Украиной

Об этом УНИАН сообщил министр экономического развития и торговли Украины Петр Порошенко.

Он уточнил, что эталонная английская версия текста соглашения была парафирована сегодня в районе 19.00 по киевскому времени.

«Эталонная английская версия сегодня была парафирована. Дальше будет идти техническая работа по переводу ее на украинский язык и языки стран Евросоюза», - сказал П.Порошенко

Он выразил надежду, что украинский вариант соглашения будет готов в ближайшее время и передан на ознакомление в Верховную Раду и правительство.

«Думаю, что в ближайшее время мы сможем передать текст соглашения для ознакомления заинтересованным сторонам. Пока это будет парламент и правительство. А уже начиная с сентября мы сделаем все, чтобы это соглашение стало публичным», - сказал министр.

Он также высказал удовлетворение, что в результате совместной работы с европейской стороной документ удалось парафировать раньше ожидаемых сроков.

«Я приветствую успех нашей команды, потому что в начале планировалось, что этот технический процесс будет идти долго и завершится к концу года. Потом предполагалось, что процесс завершится в сентябре-октябре после отпуска (европейских чиновников – УНИАН). И только наша четкая организованная работа, в том числе нашего министерства, МИД и миссии в Брюсселе, позволила ускорить результат», - сказал П.Порошенко.

При этом он отметил, что на данный момент парафирован полный текст соглашения об ассоциации, включая соглашение о зоне свободной торговли.

Как сообщал УНИАН, во время 15-го саммита Украина-ЕС, который состоялся в декабре 2011 года, лидеры Украины и Европейского Союза объявили о завершении переговоров по Соглашению об ассоциации, целью которой является переход к политической ассоциации и экономической интеграции между Украиной и ЕС.

30 марта т.г. главы делегаций Украины и Европейского Союза парафировали Соглашение об ассоциации, включающее углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли.

При этом отмечалось, что отдельные моменты Соглашения в части создания ЗСТ еще будут уточняться и юридически согласовываться на протяжении нескольких месяцев.

Справка УНИАН. Украина и ЕС ведут переговоры о создании зоны свободной торговли с 2008 года.

Зона свободной торговли должна стать составной частью Соглашения об ассоциации, переговоры о которой стороны начали в 2007 году.