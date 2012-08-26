Азаров обещает, что через год-полтора рождаемость превысит смертность

Об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью трем телеканалам Луганской области во время его рабочей поездки на Луганщину, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров.

«Поощрение рождаемости, с одной стороны, и развитие медицины и сокращение смертности, с другой, уже привели в шести областях Украины к превышению рождаемости над смертностью. Еще год-полтора, и Украина в целом выйдет на превышение рождаемости над смертностью», - сказал Н.Азаров.

Премьер-министр отметил, что увеличение населения Украины является важной задачей правительства.

«Говоря о перспективном развитии Украины, о росте валового внутреннего продукта, о создании рабочих мест, мы должны подумать об увеличении населения Украины, о том, кто будет заполнять эти рабочие места», - добавил Н.Азаров.