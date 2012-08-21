От председателя СБУ требуют возбудить дело против Симоненко

18:24, 21 августа 2012
Политика
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Заместитель председателя Тернопольской облорганизации УНП призывает СБУ возбудить дело в отношении Симоненко за разжигание национальной вражды.

Симоненко не нравятся символы украинского государства

Заместитель председателя Тернопольской областной организации Украинской народной партии, член центрального провода УНП Тарас Пастух требует от председателя Службы безопасности Украины возбудить уголовное дело в отношении лидера Коммунистической партии Украины Петра Симоненко за разжигание национальной вражды.

Как передает корреспондент УНИАН, данное требование содержится в его обращении к председателю СБУ Игорю Калинину, копию которого получил УНИАН.

В обращении, в частности, сказано, что 9 августа П. Симоненко на пресс-конференции в Харькове заявил, что по его личному убеждению государство не может существовать под символом, с которым встречали Гитлера во время войны и под которым убивали невинных людей.

«Такие высказывания – это преднамеренные действия, направленные на разжигание национальной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства и тянут за собой уголовную ответственность», – отметил в обращении Т.Пастух.

Он также убежден, что, оскорбляя публично Государственный Флаг Украины, П.Симоненко совершает преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 338 Уголовного Кодекса Украины (публичное надругательство над Государственным Флагом Украины, Государственным Гербом Украины или Государственным Гимном Украины).

«А призывая украинский народ к изменению Государственных символов Украины, П.Симоненко совершил преступление, которое подпадает под действие ч. 2 ст. 109 Уголовного Кодекса Украины – публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя», – отмечается в обращении.

Кроме этого, он направил в Печерский районный суд Киева исковое заявление к П.Симоненко, в которой требует опровергнуть сведения, распространенные им и веб-сайтом Коммунистической партии Украины.

В нем он также требует взыскать с П.Симоненко 1 млн грн морального ущерба.

«Я с уважением отношусь к государственным символам Украины и буду популяризировать их. В частности, во время государственных праздников на своем доме на почетном месте вывешиваю государственный флаг Украины. В духе патриотизма и уважения к национальным символам я также воспитываю своих детей. После того, как они узнали о заявлении Петра Симоненко, у них возникло сомнение относительно правдивости моих слов о государственной символике Украины. У них возникали вопросы, поддерживаю ли я и наше Государство гитлеровскую идеологию. Пострадал мой авторитет отца. Таким образом, заявление П.Г.Симоненко, во время которого была распространена недостоверная информация о том, что с государственным флагом Украины встречали Гитлера, а также, что «под ним» погибали невинные люди, касается меня лично и нарушает мои права на честь и достоинство. Такими противоправными действиями мне нанесен моральный ущерб», – указывает в исковом заявлении Т.Пастух.

Взысканный с П.Симоненко 1 млн грн он обещает полностью направить на выплату помощи репрессированным, которые пострадали от коммунистического режима.

Как сообщал УНИАН, ранее депутат Тернопольского областного совета Владимир Петровский подал в Печерский районный суд города Киева иск к П.Симоненко в связи с его высказываниями о Государственном Гербе Украины.

9 августа на пресс-конференции в Харькове П.Симоненко выразил мнение, что государство не может существовать под символом, «с которым встречали Гитлера во время войны и под которым убивали невинных людей».

Он заявил, что Компартия предлагает на всенародном референдуме обсудить государственные герб и гимн Украины.

*** В соответствии со ст. 338 Уголовного кодекса Украины, публичное надругательство над государственными символами карается штрафом, арестом на срок до шести месяцев или лишением свободы на срок до трех лет.

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