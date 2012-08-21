От председателя СБУ требуют возбудить дело против Симоненко

Заместитель председателя Тернопольской областной организации Украинской народной партии, член центрального провода УНП Тарас Пастух требует от председателя Службы безопасности Украины возбудить уголовное дело в отношении лидера Коммунистической партии Украины Петра Симоненко за разжигание национальной вражды.

Как передает корреспондент УНИАН, данное требование содержится в его обращении к председателю СБУ Игорю Калинину, копию которого получил УНИАН.

В обращении, в частности, сказано, что 9 августа П. Симоненко на пресс-конференции в Харькове заявил, что по его личному убеждению государство не может существовать под символом, с которым встречали Гитлера во время войны и под которым убивали невинных людей.

«Такие высказывания – это преднамеренные действия, направленные на разжигание национальной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства и тянут за собой уголовную ответственность», – отметил в обращении Т.Пастух.

Он также убежден, что, оскорбляя публично Государственный Флаг Украины, П.Симоненко совершает преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 338 Уголовного Кодекса Украины (публичное надругательство над Государственным Флагом Украины, Государственным Гербом Украины или Государственным Гимном Украины).

«А призывая украинский народ к изменению Государственных символов Украины, П.Симоненко совершил преступление, которое подпадает под действие ч. 2 ст. 109 Уголовного Кодекса Украины – публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя», – отмечается в обращении.

Кроме этого, он направил в Печерский районный суд Киева исковое заявление к П.Симоненко, в которой требует опровергнуть сведения, распространенные им и веб-сайтом Коммунистической партии Украины.

В нем он также требует взыскать с П.Симоненко 1 млн грн морального ущерба.

«Я с уважением отношусь к государственным символам Украины и буду популяризировать их. В частности, во время государственных праздников на своем доме на почетном месте вывешиваю государственный флаг Украины. В духе патриотизма и уважения к национальным символам я также воспитываю своих детей. После того, как они узнали о заявлении Петра Симоненко, у них возникло сомнение относительно правдивости моих слов о государственной символике Украины. У них возникали вопросы, поддерживаю ли я и наше Государство гитлеровскую идеологию. Пострадал мой авторитет отца. Таким образом, заявление П.Г.Симоненко, во время которого была распространена недостоверная информация о том, что с государственным флагом Украины встречали Гитлера, а также, что «под ним» погибали невинные люди, касается меня лично и нарушает мои права на честь и достоинство. Такими противоправными действиями мне нанесен моральный ущерб», – указывает в исковом заявлении Т.Пастух.

Взысканный с П.Симоненко 1 млн грн он обещает полностью направить на выплату помощи репрессированным, которые пострадали от коммунистического режима.

Как сообщал УНИАН, ранее депутат Тернопольского областного совета Владимир Петровский подал в Печерский районный суд города Киева иск к П.Симоненко в связи с его высказываниями о Государственном Гербе Украины.

9 августа на пресс-конференции в Харькове П.Симоненко выразил мнение, что государство не может существовать под символом, «с которым встречали Гитлера во время войны и под которым убивали невинных людей».

Он заявил, что Компартия предлагает на всенародном референдуме обсудить государственные герб и гимн Украины.

*** В соответствии со ст. 338 Уголовного кодекса Украины, публичное надругательство над государственными символами карается штрафом, арестом на срок до шести месяцев или лишением свободы на срок до трех лет.