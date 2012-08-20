Украинцам хотят дать право отзывать народных депутатов из ВР

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект Закона «Об отзыве народного депутата Украины».

Об этом сообщается на сайте ВР

Как подчеркивается в Пояснительной записке к законопроекту, «в статье 81 Конституции Украины и статье 5 Закона Украины «О статусе народного депутата Украины» установлен исчерпывающий перечень оснований досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины. Однако, такой нормы как отзыв народного депутата избирателями в этом перечне нет».

Также отмечается, что статья 5 Конституции Украины регламентирует, что носителем суверенитета и единственным источником власти в Украине является народ. Согласно Конституции Украины каждый народный депутат Украины присягает соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников. На депутатов законодательство возлагает обязанности принимать участие в заседаниях Верховной Рады Украины, в работе комитетов, временных специальных комиссий, временных следственных комиссий, образованных Верховной Радой Украины; выполнять поручения Верховной Рады Украины и ее органов, участвовать в работе над законопроектами, другими актами Верховной Рады Украины; поддерживать постоянную связь с избирателями; придерживаться общепризнанных норм морали и другие обязанности.

Однако, отмечается в Пояснительной записке, «некоторые депутаты, не чувствуя никакой ответственности перед избирателями, действуют вопреки своим предвыборным обещаниям, переходят из одной фракции в другую, меняют политические партии (избирательные блоки политических партий) от которых они были избраны в Верховную Раду Украины на политические партии (блоки) противоположной идеологии, государственной и мировоззренческой позиции; не ведут работы с гражданами; не посещают заседания Верховной Рады Украины и комитетов Верховной Рады Украины .

В документе отмечается, что Закон Украины «О статусе депутатов местных советов» предусматривает порядок и основания отзыва избирателями в любое время депутата местного совета, который не оправдал их доверия, поэтому введение такой процедуры на всеукраинском уровне будет соответствовать принципу справедливости и повысит политическую ответственность депутатов украинского парламента.

Поэтому проектом закона «Об отзыве народного депутата Украины» предлагается установить порядок и основания отзыва избирателями народного депутата Украины.

Кроме этого, законопроектом предлагается дополнить новой статьей Закон Украины «О статусе народного депутата Украины».

Как надеется автор законопроекта Сергей Мищенко, его принятие «повысит влияние народа на принятие властных решений; усилит политическую и правовую ответственность народных депутатов Украины; позволит ввести процедуру отзыва депутатов, которые потеряли доверие избирателей из-за радикальных изменений политических сил или недобросовестное отношение к своим депутатских обязанностей; позволит повысить эффективность работы парламента из-за лишения полномочий депутатов, которые используют предоставленные полномочия в личных, а не народных интересах».