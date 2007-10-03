У Януковича не связывают заявление Газпрома с результатами выборов

Украина обеспечивает транзит газа в Европу в полном объеме.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам заявил заместитель министра топлива и энергетики Украины Вадим ЧУПРУН.

«После заявления «Газпрома» о существующей задолженности Украины, правительство взяло этот вопрос под абсолютный контроль», - сказал В.ЧУПРУН.

Вместе с тем, по его словам, правительство намерено разобраться, у какого из операторов рынка накопился долг в размере 1,3 млрд. долларов.

«В наших подземных хранилищах газа накоплено достаточное количество запасов газа, и Украина выполняет все обязательства перед своими потребителями в Европе», - подчеркнул замминистра.

В.ЧУПРУН не стал связывать заявления «Газпрома» с результатами парламентских выборов в Украине.

Кроме того, по его словам, визит министра топлива и энергетики Юрия БОЙКО в Москву также не связан с заявлением «Газпрома». «Министр будет в Москве обсуждать вопросы, связанные с транзитом нефти по территории Украины в 2008 году», - уточнил В.ЧУПРУН.

Как сообщал УНИАН, 2 октября «Газпром» направил своим европейским партнерам уведомления о существующих проблемах по поставкам газа в Украину. Задолженность украинской стороны за поставки газа составляет более 1,3 млрд. долларов, говорится в сообщении пресс-службы газового холдинга.

В тот же день Европейская комиссия призвала «Газпром» и украинские власти как можно быстрее урегулировать проблему долга украинской стороны.