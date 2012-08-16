Местные власти уверяют, что волынский губернатор построил дачу законно

О даче волынского губернатора Бориса Климчука на берегу озера в Шацком районе ходят легенды, говорится в сюжете ТСН.

Кто-то говорит, что она построена слишком близко к воде, кто уверяет, что глава области построил домик в самом Национальном заповеднике. Такое место называют элитным. Шацкий поселковый голова Виктор Сорока утверждает, что все законно, а все разговоры о недвижимости в селе Мельники - из зависти. "Он ее купил в зоне, она 100 метров от воды, она никаких норм не нарушает. А то, что люди говорят, то чистая зависть", - отметил Сорока.

Несмотря беспокойство экологов по застройке Шацких озер, местных больше беспокоит чистота иного толка. "Сегодня мы делаем проект для того, чтобы забрать все стоки от села Мельники и вывезти их на очистные сооружения, которые расположены за Шацком", - сообщил председатель Шацкой райгосадминистрации Владимир Найда. Местные оппозиционеры тоже радуются, что в Мельники идет цивилизация, однако не на камеру удивляются, почему за государственный счет строится само село с губернаторской дачей, - отмечает ТСН.

Три четверти сел на Волыни даже централизованного водоснабжения не имеют. К тому же в Мельниках и дороги без выбоин, и новый детский сад построили. Крестьяне хвастаются, что садик благодаря Климчуку построили меньше чем за год. В другом селе Гараджа, что возле Луцка, на жителей Мельников смотрят с завистью. Здесь уже давно просят достроить школу, в которую не помещаются все дети. Родители вынуждены ежедневно возить их в областной центр.

Просить о достройке люди пришли к губернатору. Он им пообещал и заодно рассказал о своей даче: "Мои начальники в Киеве позволили, чтобы я был на работе, но на телефоне, то я поеду сейчас на дачу и высплюсь. Завтра буду работать, два района имею, но заночую там. Жена там, внуки. У меня дома ремонт".