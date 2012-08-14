ЕК обеспокоена отказом ЦИК в регистрации Тимошенко и Луценко
Еврокомиссия обеспокоена отказом ЦИК Украины разрешить регистрацию экс-премьер-министра Юлии Тимошенко и бывшего главы МВД Юрия Луценко кандидатами в народные депутаты.
Как передает РИА «Новости», об этом заявил представитель Еврокомиссии Питер Стано во вторник журналистам в Брюсселе.
"Такое развитие событий не содействует улучшению климата в отношениях между ЕС и Украиной", - сказал представитель Еврокомиссии.
По его словам, отказ в регистрации Ю.Тимошенко и Ю.Луценко, "к сожалению, является логическим следствием "судов над ними и применения по отношению к ним как к политическим оппонентам действующей власти избирательного, по мнению ЕС, правосудия".
Напомним, ЦИК зарегистрировал список Объединенной оппозиции "Батькивщина", отказав при этом в регистрации осужденным оппозиционерам Ю.Тимошенко и Ю.Луценко из-за непогашенной судимости.
Оппозиция обжаловала это решение.