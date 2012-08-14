ЕК обеспокоена отказом ЦИК в регистрации Тимошенко и Луценко

14:25, 14 августа 2012
Политика
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Еврокомиссия обеспокоена отказом ЦИК Украины разрешить регистрацию экс-премьер-министра Юлии Тимошенко и бывшего главы МВД Юрия Луценко кандидатами в народные депутаты.

Питер Стано высказал сожаление

Как передает РИА «Новости», об этом заявил представитель Еврокомиссии Питер Стано во вторник журналистам в Брюсселе.

"Такое развитие событий не содействует улучшению климата в отношениях между ЕС и Украиной", - сказал представитель Еврокомиссии.

По его словам, отказ в регистрации Ю.Тимошенко и Ю.Луценко, "к сожалению, является логическим следствием "судов над ними и применения по отношению к ним как к политическим оппонентам действующей власти избирательного, по мнению ЕС, правосудия".

Напомним, ЦИК зарегистрировал список Объединенной оппозиции "Батькивщина", отказав при этом в регистрации осужденным оппозиционерам Ю.Тимошенко и Ю.Луценко из-за непогашенной судимости.

Оппозиция обжаловала это решение.

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