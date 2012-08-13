Адвокат: Видеоконференция без согласия Тимошенко - основание обратиться в ЕСПЧ

Проведение судебных заседаний по делу корпорации «Единые энергетические системы Украины» в режиме видеоконференций без согласия обвиняемой по делу экс-премьер-министра Юлии Тимошенко станет весомым аргументом для обращения в Европейский суд по правам человека с жалобой о нарушении ее прав.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявила адвокат Валентина Теличенко.

«Если в отношении Тимошенко по делу ЕЭСУ будет проводиться суд в режиме видеоконференции, то это будет весомым доказательством, что по отношению к ней было нарушено право на справедливый суд», - сказала она.

В свою очередь, другой адвокат Алексей Баганец напомнил, что новым Уголовным процессуальным кодексом предусмотрено, что дистанционное судебное производство нельзя проводить, если обвиняемый против этого.

Кроме того, А.Баганенц подчеркнул, что нельзя все судебные заседания в одном деле проводить в режиме видеоконференции.

«Эту процедуру можно применять к производству лишь в отношении отдельных процессуальных действий», - сказал он, напомнив, что следственные действия в суде в режиме видеоконференции можно проводить исключительно по письменному согласию сторон – участниц процесса.

В.Теличенко добавила, что в других государствах судебные заседания в режиме видеоконференций проводятся при рассмотрении нетяжелых преступлений для экономии времени и материальных ресурсов.

Как подчеркнула адвокат, режим таких видеоконференций может быть эффективным, если есть 100% весомые гарантии того, что на обвиняемого, подозреваемого, эксперта и других не будет оказываться давление.

При этом В.Теличенко подчеркнула, что болезнь одного из участников процесса не является основанием для проведения судебного заседания в режиме видеоконференции.

Как сообщал УНИАН, 31 июля Киевский районный суд Харькова перенес рассмотрение уголовного дела в отношении Ю.Тимошенко по деятельности ЕЭСУ на 14 августа.

Судья, в частности, постановил выяснить возможность проведения этого судебного процесса в режиме видеоконференции.

31 июля и 2 августа Ю.Тимошенко заявляла об отказе от участия в судебном заседании по ЕЭСУ в режиме видеоконференции.