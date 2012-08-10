Последнее слово Луценко: В Украине теперь куча навоза, а не демократия

Об этом говорится в его последнем слове, произнесенном на суде в пятницу, пишет Украинская правда.

Это было третье "последнее слово" Луценко за последнее время.

"Я не питаю иллюзий относительно приговора, я не сомневаюсь, кто меня заказал, поэтому мое обращение будет не к суду, а к гражданам Украины", - сказал экс-министр.

"События в Украине свидетельствуют о том, что положение вещей в нашей стране скорее напоминает кучу навоза, обнесенную колючей проволокой, чем демократию. Итоги 2,5 лет власти Януковича сводятся к одному - страна грабится и насилуется кучкой гангстеров при власти", - заявил он.

Луценко призвал "дать мафии бой, всеми доступными способами отстаивать свои права и убеждения".

"По политическим мотивам меня удерживают в тюремной камере уже 594 дня. Но я чувствую себя свободным и полным оптимизма. Статус свободного человека, как и статус свободной нации не предоставляется режимом, его нужно приобретать в постоянной борьбе за свое достоинство", - сказал Луценко .

"Власть Януковича забрала у нас почти все права, кроме права на личный поступок. Результат выборов зависит уже не от политиков, а от граждан Украины. Дать бой мафии - значит не просто сделать выбор в пользу объединенной оппозиции на этих парламентских выборах", - сказал он.