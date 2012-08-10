Одесские судьи коллективно заявили о давлении со стороны ОГА

Как отмечается в совместном документе, судьи удивлены «беспрецедентными обвинениями», прозвучавшими в их адрес со стороны руководства Одесской ОГА на областной конференции Партии регионов и распространенных СМИ.

В документе говорится, что он принят в ответ на обвинения «в произволе со стороны судей, в судейской коррупции, в том, что одесские судьи массово выпускают на свободу «мажоров», бандитов, коррупционеров, наркодилеров».

С трибуны конференции также было сказано, акцентируют авторы заявления, об «инициировании приезда в Одессу специальной комиссии для проверки фактов коррупции среди судей и принятия соответствующих кадровых решений, звучали призывы наводить порядок административными методами и подчеркивалось, что в этом областная государственная администрация занимает и будет занимать самую жесткую позицию...».

«Всему этому предшествовали факты неоднократных вмешательств в ход рассмотрения гражданских и особенно уголовных дел со стороны представителей органов исполнительной власти, - констатировали судьи, - причем такие вмешательства и давление на судей приобрели форму откровенной грубости и невежества, чему есть многочисленные примеры».

Авторы документа напомнили, что анализ официальной судебной статистики, подготовленной Государственной судебной администрацией Украины и Верховным судом Украины, говорит о достаточно качественном рассмотрении уголовных и гражданских дел судами Одесской области среди других судов Украины.

Совместное заявление подписали председатель Апелляционного суда Одесской области Анатолий Луняченко, судьи Григорий Колесников, Александр Попов и другие члены президиума совместного заседания совета председателей районных и городских судов Одесской области и собрания судей Апелляционного суда Одесской области с участием судей районных судов.

Напомним, ранее глава Одесской ОГА Эдуард Матвийчук подверг на областной отчетно-выборной конференции Партии регионов резкой критике судебные органы, отметив, что в последнее время в Одесской области приняли системный характер случаи, когда по решению судов получают свободу «мажоры», взяточники, бандиты, коррупционеры, наркодилеры.

«Ко мне обращаются люди, возмущенные этими фактами, - заявил Э.Матвийчук, - и им будет дана соответствующая оценка. Я инициирую направление в Одессу соответствующей комиссии, которая проверит работу судей. Она проведет предметное разбирательство и, я надеюсь, что по каждому случаю будут приняты соответствующие кадровые решения».