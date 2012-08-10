Власенко: Власть не отказалась от идеи перевезти Тимошенко из больницы в колонию

Об этом в комментарии УНИАН заявил защитник Ю.Тимошенко, народный депутат Сергей Власенко.

«Пока, по нашим данным, они окончательно от этой идеи не отказались. Мы не исключаем, что они просто отложили этот план на неделю для того, чтобы сказать, что сегодня ничего не произошло», - сказал С.Власенко.

Он напомнил, что, несмотря на заявления о том, что Ю.Тимошенко не собираются арестовывать, в августе 2011 года ей изменили меру пресечения.

Как сообщал УНИАН, несколько дней назад С.Власенко заявил о том, что Ю.Тимошенко планируют выписать из больницы и перевезти в колонию, чтобы «таскать на судебные заседания».

В свою очередь, главный врач ЦКБ «Укрзализныци» Михаил Афанасьев опроверг информацию о возможной выписке Ю.Тимошенко. «На это время речь о выписке не идет», - сказал он.

Опроверг информацию о перевозке экс-премьера и начальник Качановской исправительной колонии Иван Первушкин.