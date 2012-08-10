Скандал в Лавре: полетела голова гендиректора заповедника

Как сообщили УНИАН в Министерстве культуры Украины, в связи с коллективными жалобами, поступавшими в Минкультуры от работников заповедника, в которых указывалось на многочисленные нарушения трудового законодательства со стороны дирекции заповедника, министр культуры Михаил Кулиняк 31 июля провел рабочую встречу с генеральным директором В.Лесничей, ее заместителями, руководителями структурных подразделений заповедника. Во время встречи по поводу конфликтной ситуации свои позиции изложили заместители гендиректора, руководители структурных подразделений и представители инициативной группы коллектива заповедника во главе с председателем профкома. Они очертили главные проблемы, вызвавшие обеспокоенность коллектива, а именно: во время реструктуризации, которая проходит в заповеднике, гендиректор принимала новых работников, при том, что уже работающие в заповеднике люди имеют преимущественное право на замещение вакантных должностей по переводу; также в условиях ограниченного финансирования гендиректор ввела непрозрачную процедуру установления надбавок к заработной плате и премирования, отдавая преимущество новоназначенным работникам.

По результатам совещания министр дал поручение генеральному директору в двухнедельный срок привести трудовые отношения с работниками заповедника в соответствие с действующим законодательством.

С целью получения объективной информации относительно нарушений трудового законодательства со стороны гендиректора министр поручил отделу внутреннего аудита Минкультуры провести аудиторскую проверку.

В ходе проверки выяснилось, что в нарушение требований статьи 49/2 Кодекса законов о труде Украины гендиректор во время реструктуризации заповедника не учла преимущественное право уже работающих сотрудников на замещение вакантных должностей по переводу. Вместо этого были осуществлены новые назначения 13 человек.

Гендиректор В.Лесничая предоставила письменные объяснения о том, что нарушения, действительно, имели место, и обязалась принять действенные меры по их устранению.

Поскольку соблюдение действующего законодательства является одним из пунктов контракта, заключенного между Министерством и генеральным директором, М.Кулиняк объявил В.Лесничей выговор за нарушение условий контракта.

Аудиторы по результатам проверки предоставили рекомендации устранить выявленные нарушения, и в десятидневный срок проинформировать Министерство культуры. Кроме того, отделу кадровой работы и государственной службы Минкультуры было поручено провести внеплановую проверку заповедника относительно соблюдения актов законодательства Украины о труде.

Во исполнение указанных рекомендаций такая проверка была проведена 9 августа сотрудниками отдела кадровой работы и государственной службы Минкультуры совместно с работниками отдела внутреннего аудита. В ходе проверки выяснилось, что вместо исправления недостатков в работе, В.Лесничая допустила еще более грубые нарушения действующего трудового законодательства и условий контракта между ней и министерством.

В пресс-службе Минкультуры отметили, что на протяжении всего дня 9 августа, когда проходила проверка, В.Лесничая на рабочем месте отсутствовала. В соответствии с условиями контракта между гендиректором и министерством, гендиректор обязан информировать министерство о своем отсутствии и указать должностное лицо, на которого возложено исполнение обязанностей гендиректора. Однако, по состоянию на 18.00 9 августа, в министерство информация относительно причин отсутствия В.Лесничей на рабочем месте так и не поступила.

«При этом, в некоторых СМИ 9 августа появился комментарий В.Лесничей, в котором она квалифицировала действия сотрудников министерства, проводивших проверку, как «рейдерский захват отдела кадров».

Приказом Министерства культуры от 9 августа 2012 года №656/0/17-12 В.Лесничая уволена с должности генерального директора Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника.

Материалы проверки будут переданы в правоохранительные органы.