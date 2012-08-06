За агитацию против ПР в Симферополе активистов оштрафовали на 51 грн

Центральный районный суд Симферополя сегодня постановил оштрафовать активистов кампании ”Месть за раскол страны” - Екатерину Чепуру и Юрия Шивала, накануне раздававших в центре города листовки с информацией против Партии регионов и ее кандидата в народные депутаты по одному из 10 мажоритарных округов автономии - министра образования Крыма Виталины Дзоз.

Суд вынес решение о штрафе в 51 грн с каждого, сообщила Е.Чепура корреспонденту УНИАН по телефону.

Активистка утверждает, что административный протокол милиционеры составили с ошибками - неправильно указали фамилию Ю.Шивала. Тот пытался доказать, что бумага - на другого человека, однако суд при принятии решения не учел этот факт.

Как сообщал УНИАН, ранее активистов из Киева и Львова оштрафовали на такую же сумму в Севастополе, где они раздавали листовки против ПР и кандидата в народные депутаты – нынешнего парламентария Вадима Колесниченко. В обоих случаях на листовках не было исходных данных: не указан тираж и информация об ответственных за выпуск людях.