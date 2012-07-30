Источник: Немецкие врачи Тимошенко дадут брифинг на ступеньках Минздрава

Об этом УНИАН сообщил источник в Верховной Раде.

Брифинг состоится сегодня ориентировочно в 15.00 по адресу: ул. Грушевского, 7.

Планируется, что утром немецкие врачи посетят Ю.Тимошенко в больнице «Укрзалізниці» в Харькове.