Кивалов собирается совершенствовать языковой закон

"Он (Литвин - ред.) будет идти на выборы по Житомирской области, там вопрос языка неактуален. Думаю, спикер опасается потерять округ", - сказал Кивалов в интервью "Комсомольской правде в Украине".

"Президент, я думаю, взвесит все "за" и "против" и примет решение. Я очень надеюсь, что это будет решение "за". Тем более что в программе Партии регионов записано то, что мы отразили в этом законе. Мы не можем заигрывать с народом в угоду отдельным представителям оппозиции, ведь нельзя не учитывать мнение половины граждан Украины. Мы с этим шли на выборы, мы обещали русско­язычной части населения, что они будут в полной мере использовать русский язык. Но ни в коем случае не в ущерб украинскому",- аргументировал свою позицию нардеп.

Сергей Кивалов считает, что вступление документа в законную силу после подписания его президентом и опубликования в официальных средствах массовой информации не значит, что к тексту закона нельзя будет прикоснуться. "Вполне вероятно, что в него и потом будут вноситься изменения. Не исключаю, что будет создана специальная комиссия, которая подготовит такие изменения. Наверное, нужно в ее состав включить меньше политиков, а больше ученых - историков, филологов, юристов и т. д. Но в ее состав могут войти и Леонид Макарович Кравчук, и Владимир Михайлович Литвин. Я сам с удовольствием был бы в составе такой специальной комиссии и продолжал бы работу над совершенствованием этого закона", - сказал Кивалов.