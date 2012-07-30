Оппозиционеры после съезда двинутся на Верховную Раду

В Киеве проходит съезд Объединенной оппозиции «Батькивщина».

Как передает корреспондент УНИАН, открыл съезд оппозиции первый заместитель председателя партии «Батькивщина» Александр Турчинов. В своем выступлении он отметил, что власть пыталась помешать проведению съезда оппозиции, но этого ей не удалось сделать.

«Сегодня те боевые условия, те революционные условия, в которых мы проводим наш съезд, отвечают требованиям времени. Родина в опасности, а родина для нас - выше всего. Сегодня здесь собралось более 3,5 тысяч приглашенных к участию в съезде. Мы прямо со съезда двинемся в Верховную Раду Украины, где они (власть – УНИАН) собираются проводить свои антиконституционные действия», - отметил А.Турчинов.