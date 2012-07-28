Янукович встретился с Патриархом Кириллом в Крыму

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главы государства, во время разговора В.Янукович высоко оценил традицию масштабного празднования поместными православными церквами Дня крещения Киевской Руси-Украины и памяти Великого князя Владимира, который отмечается 28 июля.

Глава Украинского государства отметил, что мероприятия, подобные сегодняшней праздничной литургии, «наглядно демонстрируют важную роль церкви в обществе, ее влияние на моральное состояние людей».

Со своей стороны Предстоятель РПЦ подчеркнул важность проведения празднования Дня крещения Киевской Руси-Украины, которое в этом году совпало с важным событием, – 20-летием предстоятельського служения церкви Блаженнейшего митрополита Владимира.

Встреча состоялась после завершения мероприятий, запланированных в рамках визита Патриарха Кирилла в Украину по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины.