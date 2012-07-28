Донецкий горсовет принял заявление в поддержку языкового закона

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкого горсовета, в заявлении отмечается, что данный закон «урегулировал использование языков в Украине на основе устоявшихся языковых традиций».

«Положения закона полностью соответствует нормам европейского права, международным обязательствам Украины по защите прав человека, обеспечению свободного и беспрепятственного развития региональных языков и языков меньшинств. В законе гармонично сбалансированы интересы различных языковых групп в Украине на основе безусловного приоритета прав человека и гражданина, взаимоуважения и взаимопонимания», - говорится в заявлении.

«Наша общая задача – оправдать доверие избирателей, не допускать конфронтации, укреплять единство страны и тем самым обеспечить прогрессивное развитие территориальных общин, регионов и государства – сильной, независимой Украины», - заявили депутаты горсовета. И призвали «все здоровые, действительно демократические силы в Украине объединиться в защиту принятого закона, свободы и прав человека на европейские ценности».

Как сообщал УНИАН, Закон «О принципах государственной языковой политики», авторами которого является Сергей Кивалов и Вадим Колесниченко (оба из фракции Партии регионов) был принят 3 июля.