Луценко - судье: Придет время и вы будете отвечать за свои действия

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение судья огласила после пребывания более 2 часов в совещательной комнате. Таким образом, удовлетворив позицию государственного обвинения, которое настаивало на том, что заявленные ходатайства выходят за рамки выдвинутого Ю.Луценко, Владимиру Тарасенко и Олегу Павленову (оба работали в Департаменте уголовного розыска МВД) обвинения.

Также судья в очередной раз отказала в истребовании из МВД ведомственной инструкции относительно организации проведения оперативно-розыскных мероприятий.

В то же время председательствующая приобщила к материалам дела справки, которые положительно характеризуют подсудимого В.Тарасенко.

Заслушав постановление суда, Ю.Луценко сразу заявил о внесении замечания в протокол судебного заседания на действия председательствующей, поскольку, по его мнению, судья вольно толковала заявленные ходатайства.

«Ваши действия направлены исключительно на утверждение заранее подготовленного обвинительного заключения. Вы действуете вопреки всем законам. Судья Медушевская сознательно заняла обвинительную позицию и препятствует установлению истины», - сказал Ю.Луценко, обращаясь к председательствующей. При этом он еще раз напомнил ей, что придет время и она будет отвечать за свои действия.

Справка УНИАН. Экс-министр внутренних дел Ю.Луценко, а также бывшие сотрудники Департамента уголовного розыска МВД Владимир Тарасенко и Олег Павленов обвиняются в том, что в рамках расследования дела об отравлении политического деятеля Виктора Ющенко они якобы незаконно продлили до 18 месяцев оперативно-розыскное дело (ОРД) в отношении Валентина Давыденко, бывшего водителя экс-заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка. Открытие этого ОРД позволяло вести слежение за В.Давыденко и прослушивать его телефонные разговоры, что «причинило существенный вред охраняемым законом правам, свободам и интересам В.Давыденко», говорится в обвинительном заключении.

Этот эпизод дела экс-министра был выделен в отдельное дело 21 января 2012 года.

20 июля на заседании суда прокурор Дмитрий Лобань заявил, что Генеральная прокуратура Украины изменила Ю.Луценко, а также В.Тарасенко и О.Павленову, обвинение по эпизоду о слежении более мягким.

Им изменено обвинение из злоупотребления служебным положением (ст. 364 Уголовного кодекса) на служебную халатность (ч. 1 ст. 367 УК), за что предусмотрено наказание до 3 лет лишения свободы.