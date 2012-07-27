Патриарху Кириллу принесли «в подарок» серебряную калошу

Как передает корреспондент УНИАН, с калошой активисты пришли к Украинскому дому в центре Киева, где провели акцию к приезду патриарха Кирилла в Киев.

Участники акции держат флаги УНП и УНА-УНСО, а также плакаты с надписями: «Філарет - патріарх український, Кирило – посіпака кремлівський», «Кирило – православний шулер» и другие.

Перед Украинским домом, где неподалеку, на Владимирской горке патриарх Кирилл должен проводить молебен ко Дню крещения Киевской Руси, активисты, размахивая калошой, скандируют: «Чемодан – Москва – Россия!» и «Ганьба!».

Со вчерашнего дня, 26 июля, все подходы к Владимирской горке и памятнику святому Владимиру заграждены серыми металлическими турникетами. На улицу Трехсвятительскую не пропускают людей, проезд по улицам, прилегающим к Владимирской горке, перекрыт.

Справка УНИАН. Предстоятель Русской православной церкви, патриарх Кирилл прибыл в Украину с трехдневным визитом. Приезд патриарха приурочен к 20-летию предстоятельского служения главы Украинской православной церкви Московского патриархата, Митрополита Киевского и всея Украины Владимира и ко Дню крещения Киевской Руси.