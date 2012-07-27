Одиозный секретарь Донецкого горсовета подал в отставку

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на 18-й сессии Донецкого горсовета он обратился к депутатам с соответствующим заявлением.

«Я вчера передал заявление (об отставке) и считаю необходимым перед вами объясниться. Я много лет пользовался вашей поддержкой, вы единогласно меня выбрали секретарем горсовета. Но после того, как городская конференция (Партии регионов) рекомендовала меня съезду в числе прочих кандидатов для утверждения в списках мажоритарщиков по городу Донецку от Партии регионов… Фактически я в случае победы не имею законного права занимать эту должность, а в случае проигрыша морального права занимать эту должность. Поэтому когда я принял решение баллотироваться, фактически для меня это уже был рубикон, назад пути уже нет», - сказал Н.Левченко.

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При этом он добавил: «Поэтому я прошу вас принять мою отставку. И кроме того, я хотел бы победить в честной, конкурентной борьбе своих оппонентов, чтобы никто не упрекал Партию регионов, что мы используем админресурс на выборах».

Депутаты горсовета приняли отставку Н.Левченко.

В свою очередь Донецкий городской голова Александр Лукьянченко поблагодарил Н.Левченко за работу на посту секретаря горсовета и подарил ему книгу «Мудрость Конфуция».