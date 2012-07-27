Янукович назначил командующего Военно-морскими силами ВСУ

Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства.

Как сообщалось, до этого назначения вице-адмирал Ю.Ильин занимал должность начальника штаба – первого заместителя командующего ВМС Вооруженных сил Украины.

Ю.Ильин родился 21 августа 1962 года в городе Рогачев Гомельской области (Беларусь).

По окончании Минского Суворовского военного училища в 1979 году поступил в Одесское высшее артиллерийское командное училище имени Фрунзе. С 1983 по 1991 год проходил службу в отдельной бригаде морской пехоты Черноморского флота на должностях командира взвода, командира батареи.

В период с 1991 года по 1998 год проходил службу в штабе Командования Военно-морских сил ВСУ. С августа 1998 года по декабрь 2003 года командовал отдельной бригадой морской пехоты Военно-морских сил ВСУ. В период с декабря 2003 года по июнь 2005 года проходил службу в штабе Командования ВМС на должностях заместителя начальника и начальника управления оборонного планирования. В период с июня 2005 по август 2008 года проходил службу военным представителем группы офицеров в международных штабах и миссиях в США.

С августа 2008 года проходил службу в Командовании ВМС на должностях первого заместителя начальника штаба, начальника штаба – первого заместителя командующего Военно-морскими силами.

Окончил Национальный университет обороны Украины.

Женат, воспитывает дочь.