«Голос Украины» опубликовал распоряжение Литвина о созыве Рады

В распоряжении отмечается, что по требованию 157 народных депутатов Украины и в соответствии с частью второй статьи 83 Конституции Украины созвана внеочередная сессия.

В распоряжении определены вопросы, которые должны рассматриваться на внеочередной сессии. Предусмотрено рассмотрение кадровых вопросов, "касающихся компетенции ВР”. Также будет рассмотрен проект Закона “О ратификации договора о зоне свободной торговли”, внесенный Президентом Украины Виктором Януковичем.

Кроме того, будет рассмотрен проект Закона “О внесении изменений в статью 6 Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2012 год" (относительно финансирования проектов замещения природного газа)”; проект Закона “О внесении изменений в статью 6 Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2012 год (относительно финансирования приоритетных проектов в сфере сельского хозяйства)”; проект Закона “О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2012 год" (относительно расходов Государственного агентства экологических инвестиций Украины)”. Также в повестке дня предусмотрено рассмотрение проекта Закона “О стимулировании инвестиционной деятельности в приоритетных отраслях экономики с целью создания новых рабочих мест”, проекта Закона “О внесении изменения в пункт 4 раздела ХХІ "Заключительные и переходные положения" Таможенного кодекса Украины относительно особенностей налогообложения субъектов ведения хозяйства, реализующих инвестиционные проекты в приоритетных отраслях экономики”; проекта Закона “О внесении изменений в раздел ХХ "Переходные положения" Налогового кодекса Украины относительно особенностей налогообложения субъектов ведения хозяйства, которые реализуют инвестиционные проекты в приоритетных отраслях экономики”. ВР также рассмотрит проект Закона «О внесении изменений в закон Украины об ипотечных облигациях относительно выпуска и обращения ипотечных облигаций” и “проекты постановлений ВР, внесенные в порядке, предусмотренном статьей 48 регламента ВР”.

Справка УНИАН. В соответствии со статьей 2.3.2 Закона “Регламент Верховной Рады Украины”, внеочередная сессия Верховной Рады при обычных обстоятельствах созывается не позднее десятидневного срока после поступления предложения о ее созыве. Постановление Президиума Верховной Рады о созыве внеочередной сессии Верховной Рады публикуется не позднее, чем за 3 дня до ее открытия с указанием вопросов, которые предлагается вынести на рассмотрение внеочередной сессии.