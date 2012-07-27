«Голос Украины» опубликовал распоряжение Литвина о созыве Рады

09:15, 27 июля 2012
Политика
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В газете “Голос Украины” опубликовано распоряжение председателя Верховной Рады Украины Владимира Литвина “О созыве внеочередной сессии Верховной Рады Украины шестого созыва”. 

Верховна Рада
Как сообщал УНИАН, внеочередная сессия состоится 30 июляв 10 часов.

В распоряжении отмечается, что по требованию 157 народных депутатов Украины и в соответствии с частью второй статьи 83 Конституции Украины созвана внеочередная сессия.

В распоряжении определены вопросы, которые должны рассматриваться на внеочередной сессии. Предусмотрено рассмотрение кадровых вопросов, "касающихся компетенции ВР”. Также будет рассмотрен проект Закона “О ратификации договора о зоне свободной торговли”, внесенный Президентом Украины Виктором Януковичем.

Кроме того, будет рассмотрен проект Закона “О внесении изменений в статью 6 Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2012 год" (относительно финансирования проектов замещения природного газа)”; проект Закона “О внесении изменений в статью 6 Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2012 год (относительно финансирования приоритетных проектов в сфере сельского хозяйства)”; проект Закона “О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2012 год" (относительно расходов Государственного агентства экологических инвестиций Украины)”. Также в повестке дня предусмотрено рассмотрение проекта Закона “О стимулировании инвестиционной деятельности в приоритетных отраслях экономики с целью создания новых рабочих мест”, проекта Закона “О внесении изменения в пункт 4 раздела ХХІ "Заключительные и переходные положения" Таможенного кодекса Украины относительно особенностей налогообложения субъектов ведения хозяйства, реализующих инвестиционные проекты в приоритетных отраслях экономики”; проекта Закона “О внесении изменений в раздел ХХ "Переходные положения" Налогового кодекса Украины относительно особенностей налогообложения субъектов ведения хозяйства, которые реализуют инвестиционные проекты в приоритетных отраслях экономики”. ВР также рассмотрит проект Закона «О внесении изменений в закон Украины об ипотечных облигациях относительно выпуска и обращения ипотечных облигаций” и “проекты постановлений ВР, внесенные в порядке, предусмотренном статьей 48 регламента ВР”.

Справка УНИАН. В соответствии со статьей 2.3.2 Закона “Регламент Верховной Рады Украины”, внеочередная сессия Верховной Рады при обычных обстоятельствах созывается не позднее десятидневного срока после поступления предложения о ее созыве. Постановление Президиума Верховной Рады о созыве внеочередной сессии Верховной Рады публикуется не позднее, чем за 3 дня до ее открытия с указанием вопросов, которые предлагается вынести на рассмотрение внеочередной сессии.

 

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