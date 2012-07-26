На сайте ВР появилось распоряжение Литвина о созыве Рады 30 июля

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВР.

Заседание начнется в 10 часов.

В сообщении отмечается, что В.Литвин по требованию 157 народных депутатов Украины и в соответствии с частью второй статьи 83 Конституции Украины подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии Верховной Рады Украины.

Планируется рассмотрение кадровых вопросов, касающиеся компетенции Верховной Рады Украины, проектов законов относительно внесения изменений в Государственный бюджет Украины на 2012 год, вопросов ратификации, проектов законов экономического направления.

Как известно, на 30 июля объявлено проведение трех партийных предвыборных съездов – Партии регионов, Объединенной оппозиции «Батьківщина» и Коммунистической партии Украины.

В частности, 30 июля в Киеве на 11.00 заявлен предвыборный съезд Объединенной оппозиции «Батьківщина», также на 11.00 заявлен съезд КПУ, на 17.00 заявлен съезд ПР. На данный момент информации о возможном переносе даты или время проведения съездов от партий нет.