Сумские депутаты просят Януковича не подписывать языковой закон
19:45, 25 июля 2012Политика
1438 0
Сегодня на сессии Сумского городского совета депутаты приняли два обращения - к Президенту Украины Виктору Януковичу и к председателю Верховной Рады Владимиру Литвину - с просьбой не подписывать Закон «Об основах государственной языковой политики».
Януковича и Литвина просят не подписывать скандальный закон
Как передает корреспондент УНИАН, за обращения проголосовали 48 из 75 депутатов горсовета - члены фракций «Батькивщина», «Фронт Змін», «Рідне місто». Не голосовали представители фракций Партии регионов и КПУ.
В обращении сказано, что ряд положений закона нивелируют статус украинского языка как единственного государственного, мешают его свободному развитию и функционированию в Украине.
На сессии горсовета выступил народный депутат Андрей Шкиль, который призвал депутатов поддержать обращения к Президенту и председателю ВР.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter