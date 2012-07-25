Сумские депутаты просят Януковича не подписывать языковой закон

Как передает корреспондент УНИАН, за обращения проголосовали 48 из 75 депутатов горсовета - члены фракций «Батькивщина», «Фронт Змін», «Рідне місто». Не голосовали представители фракций Партии регионов и КПУ.

В обращении сказано, что ряд положений закона нивелируют статус украинского языка как единственного государственного, мешают его свободному развитию и функционированию в Украине.

На сессии горсовета выступил народный депутат Андрей Шкиль, который призвал депутатов поддержать обращения к Президенту и председателю ВР.